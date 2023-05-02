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Берг Роберт Гейнрихов-Флорианов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Берг
Имя
Роберт
Отчество
Гейнрихов-Флорианов
Дата исполнения приговора
08 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
45199. БЕРГЪ, РОБЕРТЪ ГЕЙНРИХОВЪ-Флоріановъ. Мщ. г. Митавы, 32 л.; — М. С. 1 уч. Туккумъ-Тальсен. окр., 169 М., тюр. 4 м. Исп. 8 Іюня 905.

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