Шестаяк Елена Антоновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестаяк
- Имя
- Елена
- Отчество
- Антоновна
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12023. ШЕСТАЯК, ЕЛЕНА АНТОНОВНА, 27 л. Гр. Илукстск. у., Стандетск. в., д. Стамукса; — Н. С. 3 р. Тамбовск. у. Расхищение, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 17 марта 920.
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