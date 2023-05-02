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Шестаяк Елена Антоновна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шестаяк
Имя
Елена
Отчество
Антоновна
Дата исполнения приговора
17 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 362
Источник
Скан
Оригинальная запись
12023. ШЕСТАЯК, ЕЛЕНА АНТОНОВНА, 27 л. Гр. Илукстск. у., Стандетск. в., д. Стамукса; — Н. С. 3 р. Тамбовск. у. Расхищение, пр. р. 1 г., по амн. нак. сокр. до 6 м. Исп. 17 марта 920.

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