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Грачев Даниил Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Грачев
Имя
Даниил
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
15 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
Источник
Скан
Оригинальная запись
1793. Грачев Даниил Яковлевич, 48 л., Касимовск. у., Ерахтурск. в., с. Пузановки. Н. С. 2 уч. Касимовск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 15/ІІ—26.

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