Алыков Фейзулла Абайдуллин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алыков
- Имя
- Фейзулла
- Отчество
- Абайдуллин
- Дата исполнения приговора
- 31 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 11
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129438. АЛЫКОВЪ, ФЕЙЗУЛЛА АБАЙдуллинъ. Мщ. г. Инсара, 37 л.; — Г. С. 4 уч. г. Самары, 169 и 172 М., тюр 1½ м. Исп. 31 Авг. 909.
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