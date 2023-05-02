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Худяков Абрам Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Худяков
Имя
Абрам
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
Источник
Скан
Оригинальная запись
140916. ХУДЯКОВЪ, АБРАМЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Глазов. у., Бисеровск. в., поч. Верхъ-Ужительскаго, 19 л.; — Вятск. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135, 140, 1489 и 1491 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909.

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