Худяков Абрам Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Худяков
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 24 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 439
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140916. ХУДЯКОВЪ, АБРАМЪ ДМИТРІЕВЪ. К. Глазов. у., Бисеровск. в., поч. Верхъ-Ужительскаго, 19 л.; — Вятск. О. С. 3 Сент. 909, 134, 135, 140, 1489 и 1491 У., тюр. 2½ г. Исп. 24 Окт. 909.
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