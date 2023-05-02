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Фоминых Яков Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоминых
Имя
Яков
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
02 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 428
Источник
Скан
Оригинальная запись
140614. ФОМИНЫХЪ, ЯКОВЪ ГРИГОРЬЕВЪ. К. Вятск. г., Орловск. у., Подрѣльск. в., д. Сибири, 18 л.; — Казан. С. П. 5-6 Сент. 909, 134, 135, 140, 149, 13 и 1 ч. 294 У., тюр. 4 м. Исп. 2 Нояб. 909.

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