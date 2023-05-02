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Никонов Борис Фокич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никонов
Имя
Борис
Отчество
Фокич
Дата исполнения приговора
26 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9591. Никонов Борис Фокич, 37 л., Ржевск. у., Кузнецк. в., с. Лычева. Н. С. Сокольническ. р. г. Москвы. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 26 февр. 926.

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