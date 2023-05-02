Бердышев Михаил Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бердышев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 02 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 33
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130019. БЕРДЫШЕВЪ, МИХАИЛЪ Никитинъ. К. Симбирск. г., Ардатов. у., Козловск. в., с. Андреевки, 23 л.; — У. Чл. Симбир. О. С. по Ардатов. у. 15 Іюня 909, 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 2 Окт. 909.
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