Криков Федор Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Криков
- Имя
- Федор
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 28 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7073. КРИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Рыбинск. у., Троицк. в., д. Малой-Сырнево. В. Т. Триб. 6. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180а. лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 28 авг. 923.
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