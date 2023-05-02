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Криков Федор Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Криков
Имя
Федор
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
28 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 201
Источник
Скан
Оригинальная запись
7073. КРИКОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 18 л., Рыбинск. у., Троицк. в., д. Малой-Сырнево. В. Т. Триб. 6. Петроградск. окр. пут. сообщ. Ст. 180а. лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 28 авг. 923.

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