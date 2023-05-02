Решетников Дмитрий Савельевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Решетников
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Савельевич
- Дата исполнения приговора
- 08 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8227. РЕШЕТНИКОВ ДМИТРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ.30 л., Армавирск. отд., с. Гусаровского Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 116, лиш. св. 3 г. 5 м. 10 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 8 сент. 923.
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