Паламухов Григорий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паламухов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 10 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7396. ПАЛАМУХОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Сольвычегодск. у., Рябовск. в., д. Макаровской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 июля 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.