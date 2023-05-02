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Паламухов Григорий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Паламухов
Имя
Григорий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7396. ПАЛАМУХОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 22 л., Сольвычегодск. у., Рябовск. в., д. Макаровской. Северо-Двинск. Губсуд. Ст. ст. 95 и 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 10 июля 923.

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