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Нехаев Андрей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нехаев
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
27128. НЕХАЕВ, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 37 л. Гр. Уфимск. у., Осоргинск. в., д. Нижегородки; — Р. Т. г. Уфы. Восстание, лиш. св. 3 г. Исп. 17 апр. 920.

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