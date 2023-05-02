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Ремизов Александр Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ремизов
Имя
Александр
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
8201. РЕМИЗОВ АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 39 л., Ряжск. у., Никольск, в., д. Березовой Ржаницы Пензенск. Губсуд. Ст. ст. 114 ч. 2, 180 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 4 г. Исп. 29 окт. 923.

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