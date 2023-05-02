Фролов Семен Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Семен Киприанович

Фролов Семен Киприанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Семен
Отчество
Киприанович
Дата исполнения приговора
05 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 372
Источник
Скан
Оригинальная запись
12771. ФРОЛОВ СЕМЕН КИПРИАНОВИЧ, 23 л, Гомельск. г., б. Климовичск. у., Надейск. в., д. Чертовщина. Рязанск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 5/ІІ—24.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close