Лиханов Иван Кондратьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лиханов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Кондратьевич
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 231
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8131. ЛИХАНОВ ИВАН КОНДРАТЬЕВИЧ, 33 л., г. Змеиногорска. Алтайск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 3 г. 3 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 22 ноября 923.
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