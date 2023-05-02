Сидоров Константин Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоров
- Имя
- Константин
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 04 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 326
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10374. СИДОРОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 17 л., Зилаировск. к., Ташлынск. в. и с. Н. С. 16 уч. Оренбургск. окр. Ст. ст. 95, 180 п. «в», лиш. св. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 4 янв. 924.
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