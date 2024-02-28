Смирнова Мария Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмирнова Мария Тарасова

Смирнова Мария Тарасова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смирнова
Имя
Мария
Отчество
Тарасова
Дата исполнения приговора
28 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
50564. СМИРНОВА, МАРІЯ ТАРАСОВА. К. Рузск. у., Орѣшковск. в., д. Федчина, 34 л.; — Г. С. Город. уч. г. Москвы, 169 М., тюр. 3 м. и 20 дн. Исп. 28 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close