Филиппов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 25 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8929. ФИЛИППОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 57 л. Гр. Глазовск. у., Верхосунск. в.;—Н. С. 9 уч. Пермск. у. Самогон, лиш. св. 5 л. Исп. 25 янв. 921.
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