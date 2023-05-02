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Баландин Борис Савельев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баландин
Имя
Борис
Отчество
Савельев
Дата исполнения приговора
29 май 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
826. Баландин Борис Савельев., 25 л., Вязниковск. у. Гороховецк. в., д. Потанино. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 74, л. с. 6 м. 29 мая 927.

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