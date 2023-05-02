Мазыхов Фар Макалов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мазыхов
- Имя
- Фар
- Отчество
- Макалов
- Дата исполнения приговора
- 27 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135606. МАЗЫХОВЪ, ФАРЪ МАКАЛОВЪ. Сельск. обыв. Шалушинск. в., Нальчинск. окр., 20 л.;— Владикавказск. у. С. 27 Авг. 909, 114, 134, 135, 140, 149, 1525 и 1 п. 1526 У., тюр. 1 г. Исп. 27 Окт. 909.
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