Поляков Николай Гаврилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Гаврилов
- Дата исполнения приговора
- 23 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 225
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9632. Поляков Николай Гаврилов., 18 л., Владимирской г., Переславль-Залесского. Н. С. 1 уч. Переславль-Залесск. у. Ст. 162 п. "в", л. с. 6 м. 23 мая 927.
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