Тихонов Федор
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихонов
- Имя
- Федор
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 362
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88599. ТИХОНОВЪ, ФЕДОРЪ, (безъ фам.), 37 л. К. Тихвинск. у., Онисимовск. в., д. Пестова; — Новгородск. О. С., 29 Сент. 910, 214, 133 в 4 п. 1453 У., по слож. съ наказ., по приг. У. Чл. О. С. по Тихвин. у. отъ 13 Марта 910 г. (за кражу, тюр. 9 м.), каторж. раб. 14 л. и 2 м. Исп. 18 Іюня 911.
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