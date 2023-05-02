Козеров Амплей Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козеров
- Имя
- Амплей
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 275
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21813. КОЗЕРОВЪ, Амплей Семеновъ. Кр. Сердоб. у., Ольшанск. в., с. Попова-Врага (хлѣбопаш.), 40 л.; приг. М. С. 3 уч. Сердоб. окр., по 12, 14, 169 и 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 6 м. Исп. 20 Февр. 1887 г.
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