Витковский Иосиф Феликсов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Витковский
- Имя
- Иосиф
- Отчество
- Феликсов
- Дата исполнения приговора
- 19 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3901. ВИТКОВСКІЙ, ІОСИФЪ ФЕЛИКСОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Варшавы, 22 л.; — Вершав. О. С., 114, 134, 135, 9, 2 п. 1 ч. 1647, 1653 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 19 Авг. 908. | 907 55389 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 30253 | 906 27297 169 М. | 905 38204 172 М.
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