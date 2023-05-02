Крауклис Анж Янов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крауклис
- Имя
- Анж
- Отчество
- Янов
- Дата исполнения приговора
- 13 январь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 123
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66018. КРАУКЛИсЪ, АНЖЪ ЯНОВЪ. К. Венден. у., Лауденск. в., ус. Сійлишей, 26 л.; — Витебск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 217 У., тюр. 2 м. Исп. 13 Янв. 907.
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