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Крауклис Анж Янов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Крауклис
Имя
Анж
Отчество
Янов
Дата исполнения приговора
13 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 123
Источник
Скан
Оригинальная запись
66018. КРАУКЛИсЪ, АНЖЪ ЯНОВЪ. К. Венден. у., Лауденск. в., ус. Сійлишей, 26 л.; — Витебск. О. С., 134, 135 и 1 ч. 217 У., тюр. 2 м. Исп. 13 Янв. 907.

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