Волков Иван Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130960. ВОЛКОВЪ, ИВАНЪ ОСИПОВЪ. К. Валдайск. у., в. и с. Березоваго-Рядка, 27 л.; — Валдайск. У. С. 22 Мая 909, 169 М., тюр. 6 м. Исп. 10 Окт. 909. | 902 11449 169 М. | Въ 94 и 96 г. г. Вол. С.
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