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Сергеев Иван Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергеев
Имя
Иван
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
15 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 290
Источник
Скан
Оригинальная запись
9630. СЕРГЕЕВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 13 л. Гр. Можайск. у., Глазовск. в., д. Избытки; — Н. С. 1 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 15 марта 920.

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