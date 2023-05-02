Сергеев Иван Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 15 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 290
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9630. СЕРГЕЕВ, ИВАН СЕМЕНОВИЧ, 13 л. Гр. Можайск. у., Глазовск. в., д. Избытки; — Н. С. 1 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Кража, лиш. св. 8 л., по амн. нак. сокр. на полов. Исп. 15 марта 920.
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