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Компикевич Виктор Казимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Компикевич
Имя
Виктор
Отчество
Казимирович
Дата исполнения приговора
10 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
7356. Компикевич Виктор Казимирович, 39 л., Томск. окр. Н. С. 8 уч. Минусинск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 10 февр. 926.

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