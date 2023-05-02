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Пасек Владислав

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пасек
Имя
Владислав
Дата исполнения приговора
18 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
49517. ПАСЕКЪ, ВЛАДИСЛАВЪ (внѣбр.). К. Козеницк. у., гм. Сарновъ, д. Нова-Завада, 18 л.; — Гм. С. 2 окр. Козеницк. у., 169 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 18 Іюня 905.

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