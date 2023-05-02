Кривоносов Григорий Наумов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кривоносов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Наумов
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 111
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 50338. кривоносовъ, григорій наумовъ. Мщ. пос. Ново-Клинова, Новозыбков. у., 25 л., — Екатеринодар. О. С., 134, 135, 149, 152, 977, 1641 и 1654 У., арест. отд. 4 г. Исп. 17 Мая 907. | 902 98036 1642 У., по сов. съ приг., напеч. вь 900 33556 170 М. | 902 г. № 54110.
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