Цыганов Николай Семенович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цыганов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Семенович
- Дата исполнения приговора
- 04 август 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7987. ЦЫГАНОВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Гр. Брянск. у., Дятоск. в., д. Старь, Брянск. Ревтриб., Подделка докум., лиш. св. 1 г., Исп. 4 авг. 919.
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