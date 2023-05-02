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Цыганов Николай Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цыганов
Имя
Николай
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
04 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 248
Источник
Скан
Оригинальная запись
7987. ЦЫГАНОВ, НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 29 л., Гр. Брянск. у., Дятоск. в., д. Старь, Брянск. Ревтриб., Подделка докум., лиш. св. 1 г., Исп. 4 авг. 919.

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