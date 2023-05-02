Каменский Афанасий Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Каменский
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 170
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5397. КАМЕНСКИЙ АФАНАСИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., Красноуфимск. у., Агафоновск. в., д. Колтаевой. б. Екатеринбургск. Губсуд. Ст. 2 ч. 184, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 10 дек. 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.