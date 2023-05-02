Чернышев Федор Терентьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чернышев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Терентьевич
- Дата исполнения приговора
- 09 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 241
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20435. ЧЕРНЫШЕВ, ФЕДОР ТЕРЕНТЬЕВИЧ, 30 л. Гр. Кирсановск. у., Вячкинск. в., д. Ковылко; — Р. Т. г. Тамбова. Ограбление, пр. р. 18 л. Исп. 9 сент. 920.
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