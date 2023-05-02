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Дульцев Павел Евгеньевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дульцев
Имя
Павел
Отчество
Евгеньевич
Дата исполнения приговора
06 август 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 178
Источник
Скан
Оригинальная запись
972. ДУЛЬЦЕВ, ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Осинск. у., Рябковск. в., с. Нижнего Тюя;—Н. С. 8 уч. Осинск. у. Ст. 180, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 6 авг. 922.

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