Дульцев Павел Евгеньевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дульцев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Евгеньевич
- Дата исполнения приговора
- 06 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 178
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 972. ДУЛЬЦЕВ, ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Осинск. у., Рябковск. в., с. Нижнего Тюя;—Н. С. 8 уч. Осинск. у. Ст. 180, лиш. св. 8 м. и пор. пр. 1 г. Исп. 6 авг. 922.
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