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Гужав Хрисанф Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гужав
Имя
Хрисанф
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
3039. ГУЖАВЪ, ХРИСАНФЪ ИВАНОВЪ, 38 л. К. Юрьев. у., в. и п. Черного; — Рижск. О. С., 12 Окт. 910, 114, 133, 9 и 1 ч. 1654¹ У., по слож. съ наказ. по приг. М. С. 3 уч. Рев.-Гапсальск. окр. отъ 20 Янв. 910 г. (38 и 42 М., штр. съ зам. арест. 1 дн.), арест. отд. 3 г. Исп. 7 Дек. 910. | 909 63983 170 М.

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