Трепов Дмитрий Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Трепов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 325
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10799. ТРЕПОВ, ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 28 л. Гр. Бежецк. у., Киверичск. в.; — Р. В. Николаевск. ж. д. Присвоение, лиш. св. 10 л., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Исп. 27 нояб. 920.
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