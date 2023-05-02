Зорин Алексей Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3498. ЗОРИН АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 34 л., Курск. у., Лозовск. в., д. Митрофановки В Т. Триб. Западн. окр. Ст. ст. 105, 113 ч. 1, 116, лиш. св. 6 л. 8 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 23 марта 923.
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