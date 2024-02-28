Цымбал Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цымбал
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 443
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141023. ЦЫМБАЛЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ (онъ же Уланчикъ и Цымбалюкъ). К. Новоградволынск. у., Миропольск. в., д. Тирановки, 25 л.; — Житомірск. О. С. 17 Сент. 909, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 23 Окт. 909. | 906 25370 170 М. | 903 92295 169 М.
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