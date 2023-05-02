Дехтярев Николай Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дехтярев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 176
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 900. ДЕХТЯРЕВ, НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 25 л. Гр. Пугачевск. у., Таловск. в., д. Юрина;— Н. С. 8 уч. Пугачевск. у. Убийство, лиш. св. 8 л. Исп. 17 июля 922.
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