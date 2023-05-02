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Саттаров Абдул Латыфов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Саттаров
Имя
Абдул
Отчество
Латыфов
Дата исполнения приговора
11 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 220
Источник
Скан
Оригинальная запись
50311. САТТАРОВЪ, АБДУЛЪ ЛАТЫФОВЪ. К. Тетюшск. у., Чирки-Кильдуразовск. в., д. Каменнаго Брода, 27 л.; — СПБ. Ст. М. С. 21 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Апр. 905.

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