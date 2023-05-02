Осипов Онисим Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Онисим
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 12 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8098. ОСИПОВ ОНИСИМ ФЕДОРОВИЧ, 37 л., Бугурусланск. у., Н.-Толкаевск. в. и с. Самарск. Губсуд. Ст. ст. 167, 187, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Приг. вступил в закон. силу 12 дек. 924.
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