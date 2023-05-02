Иванов Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 11 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24120. ИВАНОВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Бологовск. у., Кемецк. в., д. Медведево; — Н. С. 2 уч. Бологовск. у. Самогон., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. штр. Исп. 11 сент. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.