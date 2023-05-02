Акимов Яков Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Акимов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 5
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64. АКИМОВ, ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ. 26 л. Гр. Великолуцк. у., Спасоникольск. в., д. Гавзова; — Н. С. Великолуцк. у. Убийство, лиш. св. 10 л. с прин. раб., по амнист. от 5 нояб. 918 нак. сокращ. на 5 л. Исп. 15 июля 919.
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