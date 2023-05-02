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Бачевский Григорий Федотович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бачевский
Имя
Григорий
Отчество
Федотович
Дата исполнения приговора
13 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 65
Источник
Скан
Оригинальная запись
2021. БАЧЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ ФЕДОТОВИЧ, 22 л., Богучарск. у., Бычковск. в. и д. Воронежск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 8 л. Приг. вступил в закон. силу 13 ноября 924.

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