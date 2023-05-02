Усманов Гинеатулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усманов
- Имя
- Гинеатулла
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 289
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10012. УСМАНОВ ГИНЕАТУЛЛА, 24 л., Челябинск. окр., Аргаяшск. в., с. Кунашак. Н. С. деж. кам. г. Челябинска. Ст. ст. 1 ч. 157, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ІІІ—26.
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