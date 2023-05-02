Елфимов Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлфимов Михаил Степанович

Елфимов Михаил Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елфимов
Имя
Михаил
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
__ июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4377. ЕЛФИМОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 38 л., Саратовск. Губревтриб. Укрыват. прест., лиш. св. 2½ г. Исп. в июле 922.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.