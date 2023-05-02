Елфимов Михаил Степанович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елфимов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Степанович
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4377. ЕЛФИМОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 38 л., Саратовск. Губревтриб. Укрыват. прест., лиш. св. 2½ г. Исп. в июле 922.
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