Грозденчук Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грозденчук
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 14 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100741. Грозденчукъ, Николай Ивановъ (онъ же Гроздечникъ), Мщ. изъ сс.-п. г. Тары, Тобольск. г., 32 л.; — М. С. 8 уч. г. Томска, 169 М., по сов. съ приг. Тобольск. О. С. отъ 14 Февр. 909 г. (169 М. — тюр. 2 м.), тюр. 3 м. Исп. 14 Февр. 909. 99 92266 1655 У. І 96 40838 172 М. | 97 60446 1655 У. | 96 22793 169 М. | 97 28577 1755 У.
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