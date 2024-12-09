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Черентаев Алексей Данилов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Черентаев
Имя
Алексей
Отчество
Данилов
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 510
Источник
Скан
Оригинальная запись
155712. ЧЕРЕНТАЕВЪ, АЛЕКСѢЙ ДАНИловъ. К. Саранск. у., Рыковск. в., с. Левжи, 33 л.; — Пензен. О. С. 23 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 18 Окт. 909. | 22 Апр. 903 г. М. С. 2 уч. Ростов. (н/Д.) окр., 172 М., тюр. 2 м. | 9 Апр. 902 г. М. С. 9 уч. Ростовск. (на/Д.) окр., 169 М., тюр. 3 м.

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