Тургенев Иван Никандров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тургенев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никандров
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 413
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140209. ТУРГЕНЕВЪ, ИВАНЪ НИКАНДРОВЪ. К. Перемышльск. у., Кумовск. в., с. Рынтина, 28 л.; — Москов. О. С., 12, 13, 169 и 172 М., тюр. 2 м. Исп. 3 Іюля 909.
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