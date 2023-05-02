Райдукова Вера Николаевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Райдукова
- Имя
- Вера
- Отчество
- Николаевна
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8120. РАЙДУКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА, 17 л., Васильсурск. у., Кекинск. в. и с. Н. С. 1 уч. г. Кургана. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 8 м. 19 д. и пор. пр. 1 г. Исп. 29 июля 923.
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